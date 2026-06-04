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Anggota PPSU Jakarta Timur Buang Sampah Sembarangan, Kena SP2

Kamis, 04 Juni 2026 – 15:00 WIB
Anggota PPSU Jakarta Timur Buang Sampah Sembarangan, Kena SP2 - JPNN.com Jakarta
Anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, dikumpulkan dan diberikan arahan di halaman kantor kelurahan, Minggu (31/5/2026) sore. Foto: ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Anggota PPSU Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berinisial JNP mendapatkan SP2 karena membuang sampah ke saluran air.

"PPSU tersebut sudah kami berikan SP2 tadi pagi,” kata Lurah Cipinang Heidy Amelia Rangkuti, Selasa (2/6).

Heidy Amelia Rangkuti mengatakan anggota PPSU itu sudah pernah melakukan kesalahan sebelumnya.

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“Sebelumnya juga pernah melakukan pelanggaran dan diberikan SP1," kata Heidy Amelia Rangkuti.

Heidy menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan internal, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (30/5) sekitar pukul 22:00 WIB. 

Saat itu, JNP yang diketahui baru bergabung sebagai anggota PPSU pada September 2025 sedang menjalankan tugasnya menyapu jalan di wilayah Kelurahan Cipinang.

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Kendati saluran air tempat sampah itu dibuang dalam kondisi kering, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran.

Tindakan JNP berpotensi menimbulkan penumpukan sampah dan mengganggu fungsi drainase saat hujan turun.

Anggota PPSU Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berinisial JNP mendapatkan SP2 karena membuang sampah ke saluran air.
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TAGS   anggota ppsu sampah jakarta timur cipinang

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