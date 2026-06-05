4 Lempengan Batu Ditemukan di Jakarta Barat, Diduga Artefak Kuno

jakarta.jpnn.com - Empat lempengan batu yang diduga sebagai artefak bongpai (batu nisan kuburan Tionghoa) ditemukan di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan (TDS), Kecamatan Grogol Petamburan.

Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat pun langsung menindaklanjuti temuan tersebut.

Kepala Seksi Perlindungan Sudin Kebudayaan Jakarta Barat Sekrino mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan pada Rabu (3/6).

Baca Juga: DPRD DKI Dorong Pramono Anung Sediakan Hunian bagi Gen Z

"Dari pengamatan awal, penemuan ini tidak mengherankan,” kata Sekrino, Kamis (4/6).

Sekrino menjelaskan Jakarta Barat, terutama Glodok dan kawasan Tanjung Duren serta sekitarnya, sejak dahulu memang dikenal sebagai kantong kebudayaan masyarakat Tionghoa.

Berdasarkan catatan peta lama Jakarta dan berbagai sumber tertulis, kata dia, dahulu pernah berdiri salah satu Tepekong terbesar di Batavia yang berlokasi di wilayah Tanjung Duren.

Meski belum bisa memastikan secara detail, dia menduga penemuan lempengan batu tersebut memiliki keterkaitan sejarah dengan keberadaan rumah ibadah tersebut.

Berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan, lempengan batu itu sebenarnya sudah lama diketahui oleh masyarakat sekitar.