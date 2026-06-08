Mobil Pemadam Kebakaran Tertimpa Balok Beton di Jakarta Timur, Petugas Terluka

jakarta.jpnn.com - Mobil pemadam kebakaran milik Pos PGC Kramat Jati tertimpa balok beton.

Peristiwa itu terjadi saat petugas mengikuti kegiatan kerja bakti bersama di lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Minggu (7/6).

Bagian kabin depan kendaraan pemadam kebakaran mengalami kerusakan.

Selain itu, seorang petugas mengalami cedera sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Petugas harus mendapatkan perawatan medis," kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid.

Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta memastikan situasi telah ditangani.

Abdul Wahid memastikan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun dari Sub Command Center (SCC) Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur, unit pemadam kebakaran Pos PGC Kramat Jati bergerak menuju Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada pukul 08.53 WIB.