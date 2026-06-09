Pemkot Jakarta Timur Apresiasi Kelurahan Cawang Olah Sampah Berbasis Sumber

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mengapresiasi Kelurahan Cawang yang mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis sumber melalui sampah organik maupun anorganik.

Pemkot Jaktim pun mendukung penuh upaya Kelurahan Cawang.

Pengolahan sampah itu bertujuan menekan volume sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Baca Juga: DPRD DKI Dorong Pramono Anung Sediakan Hunian bagi Gen Z

"Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Jakarta, Sabtu (6/6).

Munjirin menjelaskan manuver yang dilakukan Kelurahan Cawang merupakan langkah positif.

“Bisa menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengurangi volume sampah sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," kata Munjirin.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan ialah dengan mengoptimalkan pengolahan sampah organik di lingkungan kantor kelurahan.

Caranya ialah melalui program pengolahan daun kering menjadi pupuk kompos yang melibatkan petugas penanganan prasarana dan sarana ymum (PPSU).