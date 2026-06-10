Sampah Dari Hulu Jadi Tantangan Berat di Muara Angke

jakarta.jpnn.com - Penanganan sampah masih menjadi salah satu tantangan besar di Muara Angke, Jakarta Utara.

Sebab, sampah selalu datang dari arah hulu sehingga menumpuk di Muara Angke.

“Tantangan terbesarnya yang pasti adalah sampah yang selalu datang dari arah hulu,” kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Jumat (5/6).

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengaktifkan petugas yang ada di hulu.

Tujuannya ialah untuk mencegah melalui sekat ataupun dengan saringan sampah agar tidak bergerak sampai ke pesisir.

Afan menyebutkan pembersihan tumpukan sampah di kawasan Muara Angke ditargetkan selesai pada Sabtu.

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Pembersihan sampah itu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dengan mengerahkan personel, alat berat, dan armada pengangkut sampah.

Afan mengatakan dalam pembersihan tersebut dikerahkan sebanyak 100 petugas lapangan, dua ekskavator amfibi, serta tiga kapal pengangkut sampah.