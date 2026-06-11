Pemkot Jakarta Barat Sudah Tangani 30.859 Pasien TBC Sampai Akhir Mei 2026

jakarta.jpnn.com - Penanganan penyakit TBC di Jakarta Barat terus diintensifkan. Salah satu caranya ialah dengan memberikan pelayanan kepada penderita TBC.

Pemerintah Kota Jakarta Barat sudah memberikan pelayanan kepada 30.859 pasien terduga TBC hingga akhir Mei 2026.

"Berdasarkan data monitoring program pelayanan kesehatan TBC periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2026, tercatat 30.859 pasien terduga TBC telah mendapatkan pelayanan sesuai standar," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat Sahruna, Jumat (5/6).

Dalam periode lima bulan pertama di tahun 2026, cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC di wilayah Jakarta Barat telah menjangkau sebanyak 4.438 pasien.

Realisasi ini menunjukkan pergerakan positif dari data sebelumnya per 15 April 2026 yang baru mendeteksi 3.027 kasus.

Hal itu sekaligus menjadi bagian dari upaya mengejar target deteksi sebanyak 11.955 kasus TBC di Jakarta Barat pada tahun ini.

Menurut Sahruna, temuan kasus ini diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan masifnya deteksi dini di lapangan.

Langkah ini merupakan komitmennya untuk mendukung target eliminasi TBC di DKI Jakarta pada tahun 2030.