Bentuk GPS, Kepulauan Seribu Gencarkan Penanganan Sampah

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu terus menggencarkan penanganan sampah.

Berbagai cara pun dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu.

Salah satunya ialah membentuk Kader Gerakan Pilah Sampah (GPS).

Pembentukan GPS bertujuan untuk merealisasikan target 100 persen rumah tangga di daerah kepulauan setempat mampu memilah sampah dari sumber.

“Keberadaan Kader Gerakan Pilah Sampah merupakan langkah strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu Achmad Hariadi di Jakarta, Jumat (5/6).

Dia mengatakan kegiatan pengukuhan Kader GPS itu dilaksanakan di enam kelurahan yang tersebar di wilayah Kepulauan Seribu secara bertahap, mulai 23 Mei hingga 4 Juni 2026.

Baca Juga: Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Gencarkan Gerakan Pilah Sampah

Enam kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan itu meliputi Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Pari, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.

Achmad pun berharap pengukuhan tersebut dapat membawa dampak positif bagi masyarakat pulau untuk meningkatkan kebiasaan memilah sampah dari sumbernya.