Pemkot Jakarta Timur Dorong Pelestarian Budaya dan Ekonomi Lokal

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) terus mendorong pelestarian tradisi budaya lokal dan penguatan ekonomi warga.

Pemkot Jaktim pun melakukan berbagai cara untuk mewujudkan target itu.

Salah satunya ialah menggelar Hajat Bumi Kramat Ganceng di Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Kamis (4/6).

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan pihaknya mendorong penyelenggaraan kegiatan Hajat Bumi Kramat Ganceng.

“Ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat," kata Munjirin di Jakarta, Jumat (5/6).

Dia pun mengapresiasi masyarakat Pondok Ranggon yang hingga kini tetap menjaga keberlangsungan tradisi Hajat Bumi Kramat Ganceng.

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Menurut dia, tradisi tersebut merupakan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal yang harus dipertahankan di tengah perkembangan zaman.

Selain menjadi ajang pelestarian budaya, acara tersebut juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.