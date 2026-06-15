HUT Jakarta, Masuk Ancol Gratis 3 Hari

jakarta.jpnn.com - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menggratiskan biaya masuk selama tiga hari kepada warga Jakarta pada 22, 27, dan 28 Juni 2026.

Penggratisan itu merupakan bagian merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta.

“PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mempersembahkan kado istimewa bagi warga ibu kota gratis masuk Ancol sepanjang hari, khusus pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026,” kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Syahmudrian Lubis di Jakarta, Sabtu (13/6).

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Dia mengatakan selama tiga hari penuh seluruh pemegang KTP/KIA Jakarta bisa menikmati kawasan Ancol Taman Impian mulai pukul 05.00 WIB hingga 23.00 WIB secara gratis.

Menurut dia, pemesanan tiket gratis dibuka mulai 16 Juni 2026 melalui website Ancol dan kuota terbatas per hari.

“Kami mengimbau masyarakat segera melakukan reservasi sebelum batas waktu H-1 kunjungan,” kata Syahmudrian.

Manajemen Ancol mengajak seluruh masyarakat merayakan perjalanan panjang kota Jakarta melalui pengalaman rekreasi yang menyenangkan, aman, dan penuh kebersamaan.

Sebagai ruang publik kebanggaan Jakarta, Ancol hadir menjadi tempat bagi masyarakat untuk menciptakan momen berharga bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat di tengah suasana alam dan pesona pesisir ibu kota.