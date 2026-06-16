Pemkot Jakarta Timur Cegah Tawuran dengan Peningkatan Literasi

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) terus melakukan berbagai cara untuk mencegah tawuran remaja.

Salah satu cara yang dilakukan ialah melalui pendekatan rekonsiliasi dan peningkatan literasi digital di tengah masyarakat.

"Pendekatan rekonsiliasi, literasi, dan dialog antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan serta mencegah terjadinya tawuran," kata Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan di Jakarta, Jumat (12/6).

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Upaya tersebut dinilai penting mengingat perkembangan teknologi dan media sosial saat ini kerap menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik antarkelompok, khususnya di kalangan remaja.

Menurut Eka, pencegahan tawuran memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurut dia, persoalan tawuran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan.

Eka mengatakan harus ada peran aktif keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan warga dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda.

Dia mengatakan tawuran merupakan persoalan sosial yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.