Pemkot Jakarta Barat Usulkan 1.350 Rumah Tidak Layak Huni Dipugar via BSPS

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menyoroti ribuan rumah tak layak huni (RTLH).

Pemkot Jakbar mengusulkan 1.350 RLTH dipugar total melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Dari jumlah tersebut, sekitar 900 rumah sudah memenuhi persyaratan administrasi awal,” kata Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Senin (15/6).

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Iin Mutmainnah menjelaskan sampai saat ini verifikasi masih terus berjalan.

“Dengan demikian, data penerima benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Iin Mutmainnah.

Iin mengatakan program BSPS diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ada beberapa faktor yang bisa menentukan hasil verifikasi.

Salah satu faktor utamanya ialah kondisi rumah yang tidak layak huni.