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Dakmar Jakarta Timur Evakuasi Jenazah 120 Kg, Proses 57 Menit

Kamis, 18 Juni 2026 – 15:00 WIB
Dakmar Jakarta Timur Evakuasi Jenazah 120 Kg, Proses 57 Menit - JPNN.com Jakarta
Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Kota Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seorang warga berbobot sekitar 120 kilogram (kg) dari lantai dua sebuah rumah di wilayah RT 17 RW 05, Kelurahan Jati, Pulo Gadung, Selasa (16/6/2026). Foto: ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah warga berbobot 120 kilogram.

Petugas damkar melakukannya di sebuah rumah di RT 17/RW 05, Kelurahan Jati, Pulogadung, Selasa (16/6).

Petugas harus bekerja keras menurunkan jenazah dari lantai dua.

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Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid mengatakan petugas menerima permintaan bantuan untuk mengevakuasi jenazah warga yang meninggal dunia dengan berat badan sekitar 120 kg. 

“Posisi jenazah berada di lantai dua dan akses rumah cukup sempit," kata Abdul Wahid di Jakarta, Rabu (17/6).

Menindaklanjuti laporan warga, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan personel dari Kelompok Bandung. 

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Unit diberangkatkan pada pukul 18.05 WIB. Unit lain meluncur pada pukul 18.20 WIB menuju lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan asesmen.

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah warga berbobot 120 kilogram.
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TAGS   damkar jakarta timur jenazah evakuasi

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