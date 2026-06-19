Ulang Tahun Jakarta, Ragunan Gratiskan Tiket Masuk 3 Hari

jakarta.jpnn.com - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan menggratiskan tiket masuk kepada pengunjung untuk menyambut ulang tahun Jakarta.

Masyarakat bisa menikmati akses masuk gratis ke Taman Margasatwa Ragunan pada 22 Juni 2026 serta 27–28 Juni 2026.

Penggratisan itu mencerminkan semangat transformasi Jakarta menuju kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

"Taman Margasatwa Ragunan (TMR) turut mendukung rangkaian perayaan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang di Jakarta, Senin (15/6).

Bambang mengatakan perayaan ini mengusung tema khusus Taman Margasatwa Ragunan, yaitu Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta.

Pihaknya juga akan menggelar acara lain untuk memanjakan pengunjung.

"Untuk menambah kemeriahan perayaan, Taman Margasatwa Ragunan akan menyelenggarakan kuis interaktif berhadiah menarik yang dapat diikuti oleh para pengunjung selama periode perayaan ulang tahun Jakarta," kata dia.

Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan bagi masyarakat, khususnya keluarga dan generasi muda.