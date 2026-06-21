Pemkot Jakarta Utara Sebut Parkir Liar Marak Karena Lahan Pribadi Terbatas

jakarta.jpnn.com - Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Sudinhub Jakarta Utara Yulza Romadhoni Putra buka suara tentang maraknya parkir liar.

Menurut Yulza Romadhoni Putra, keterbatasan lahan parkir pribadi menyebabkan parkir liar bermunculan.

“Selain itu, parkir liar terjadi karena rendahnya kesadaran pengguna kendaraan untuk memanfaatkan fasilitas parkir resmi yang tersedia,” kata Yulza di Jakarta, Rabu (17/6).

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Menurut dia, parkir liar menyebabkan penyempitan ruas jalan atau bottle neck.

Hal itu berdampak pada terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

“Kondisi ini tentu merugikan pengguna jalan lainnya,” ujar Yulza Romadhoni Putra.

Yulza Romadhoni Putra mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan bahu jalan maupun fasilitas umum sebagai lokasi parkir dan pangkalan liar.

Bagi pengendara yang tetap melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.