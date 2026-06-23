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Cegah Abrasi, Pemkab Kepulauan Seribu Tinggikan Tanggul

Selasa, 23 Juni 2026 – 15:00 WIB
Cegah Abrasi, Pemkab Kepulauan Seribu Tinggikan Tanggul - JPNN.com Jakarta
Petugas Suku Dinas Summer Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu memastikan peninggian tanggul sebagai upaya mencegah abrasi di pesisir pulau tersebut. Foto: ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha mencegah pengikisan daratan akibat ombak atau abrasi.

Salah satu cara yang dilakukan ialah meninggikan tanggul di sisi barat kawasan lapangan sepak bola, RW 01, Kelurahan Pulau Kelapa.

Langkah itu sudah dilakukan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu.

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“Peninggian tanggul tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan warga yang disampaikan melalui forum musyawarah sebagai upaya memperkuat infrastruktur pesisir,” kata Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu Frans Agustinus Siahaan, Jumat (19/6).

Sebanyak delapan personel Pasukan Biru dikerahkan setiap hari untuk melakukan pekerjaan peninggian tanggul tersebut.

Frans menjelaskan tanggul yang ditinggikan itu memiliki panjang 70 meter dan lebar 59 sentimeter (cm).

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Sebelumnya, tanggul tersebut memiliki ketinggian 1,5 meter.

Setelah itu, ditambah 25 cm agar lebih optimal menahan air pasang.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha mencegah pengikisan daratan akibat ombak atau abrasi.
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TAGS   abrasi kepulauan seribu tanggul ombak

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