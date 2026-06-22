Tekan Populasi, Pemkot Jakarta Barat Sterilisasi 200 Kucing

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) berusaha menekan populasi kucing jantan lokal.

Berbagai cara pun dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Barat.

Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Kota Jakarta Barat ialah mensterilisasi 200 kucing jantan lokal di wilayah Grogol Petamburan.

Pemerintah Kota Jakarta Barat bekerja sama dengan

Polisi Satwa (Polsatwa) Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Baharkam Polri ketika mensterilisasi 200 kucing jantan lokal, Kamis (18/6).

Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakbar Tanti menjelaskan sterilisasi kucing jantan lokal dilaksanakan dengan metode kastrasi dan minim sayatan.

"Setelah disterilisasi, kucing diberi penanda eartip," kata Tanti.

Selain 200 kucing jantan lokal, pihaknya juga melakukan sterilisasi terhadap kucing liar.