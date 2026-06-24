CCEP Indonesia 6 Tahun Beruntun Sabet  Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia

jakarta.jpnn.com - Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) kembali mendapatkan penghargaan bergengsi pada HR Asia Awards 2026.

CCEP Indonesia dinobatkan sebagai HR Asia Best Companies to Work for in Asia selama enam tahun berturut-turut.

Pencapaian itu membuat CCEP Indonesia berhak mendapat predikat HR Asia Gold Harmonia.

CCEP Indonesia juga berhasil meraih empat penghargaan khusus, yaitu HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award, HR Asia People Transformation Award, HR Asia Sustainable Workplace Award, dan HR Asia Tech Empowerment Award.

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HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award merefleksikan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.

HR Asia People Transformation Award mencerminkan komitmen CCEP Indonesia membangun talenta dan kapabilitas organisasi yang siap menghadapi masa depan.

HR Asia Sustainable Workplace Award merefleksikan komitmen perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam budaya kerja dan operasional bisnis sehari-hari

HR Asia Tech Empowerment Award, HR Asia Tech Empowerment Award mencerminkan keberhasilan CCEP Indonesia membangun ekosistem digital karyawan yang terintegrasi.

Caranya ialah dengan menggabungkan platform kerja, layanan mandiri (self-service), serta implementasi berbasis peran (role-based rollout) untuk memastikan teknologi terintegrasi dalam pekerjaan sehari-hari.