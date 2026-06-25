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Bursa Kerja Jakarta Barat, Tersedia 4 Ribu Lowongan

Kamis, 25 Juni 2026 – 15:00 WIB
Bursa Kerja Jakarta Barat, Tersedia 4 Ribu Lowongan - JPNN.com Jakarta
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Barat membuka 4.262 lowongan kerja dalam job fair (bursa kerja) gelombang pertama 2026 di Gelanggang Tanjung Duren, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Selasa (23/6/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar bursa kerja gelombang pertama 2026 di Gelanggang Tanjung Duren, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Selasa (24/6).

Terdapat ribuan lowongan kerja yang ditawarkan dalam job fair itu.

“Job fair gelombang pertama 2026 menghadirkan 47 perusahaan dengan total 4.262 lowongan kerja yang terdiri dari 182 jenis jabatan,” kata Kepala Sudin Nakertransgi Faradisa Safoda Basuni.

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Dia mengatakan pelaksanaan bursa kerja tahun ini digelar secara hybrid. 

Pelaksanaan secara online telah dimulai sejak 16 Juni hingga 25 Juni 2026.

Sementara itu, kegiatan tatap muka berlangsung di Gelanggang Tanjung Duren pada 23-24 Juni 2026.

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Faradisa menjelaskan teratat 1.600 pencari kerja telah mendaftarkan diri dalam kegiatan tersebut hingga 22 Juni 2026.

“Pelaksanaan offline berlangsung pada 23 sampai 24 Juni mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB di Gelanggang Tanjung Duren,” katanya.

Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar bursa kerja gelombang pertama 2026 di Gelanggang Tanjung Duren
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TAGS   bursa kerja lowongan kerja jakarta barat job fair

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