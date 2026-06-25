Bursa Kerja Jakarta Barat, Tersedia 4 Ribu Lowongan

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar bursa kerja gelombang pertama 2026 di Gelanggang Tanjung Duren, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Selasa (24/6).

Terdapat ribuan lowongan kerja yang ditawarkan dalam job fair itu.

“Job fair gelombang pertama 2026 menghadirkan 47 perusahaan dengan total 4.262 lowongan kerja yang terdiri dari 182 jenis jabatan,” kata Kepala Sudin Nakertransgi Faradisa Safoda Basuni.

Baca Juga: DPRD DKI Dorong Pramono Anung Sediakan Hunian bagi Gen Z

Dia mengatakan pelaksanaan bursa kerja tahun ini digelar secara hybrid.

Pelaksanaan secara online telah dimulai sejak 16 Juni hingga 25 Juni 2026.

Sementara itu, kegiatan tatap muka berlangsung di Gelanggang Tanjung Duren pada 23-24 Juni 2026.

Faradisa menjelaskan teratat 1.600 pencari kerja telah mendaftarkan diri dalam kegiatan tersebut hingga 22 Juni 2026.

“Pelaksanaan offline berlangsung pada 23 sampai 24 Juni mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB di Gelanggang Tanjung Duren,” katanya.