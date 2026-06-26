Ribuan Warga Meriahkan Extrajoss Ultimate Takeover Bali

jakarta.jpnn.com - Ribuan warga memeriahkan Extrajoss Ultimate Takeover Bali di tengah car free day (CFD) di Renon.

Mereka merupakan warga Denpasar dan sekitarnya. Para warga ambil bagian dalam berbagai aktivitas.

Di antaranya ialah parade dan kegiatan dari komunitas BMX, skateboarding, slalom, lowrider, parkour, serta kelompok seni dan budaya.

Head of Marketing, Media, and Consumer Insight Kalbe Consumer Health Arwin Nugraha Hutasoit menjelaskan Bali memiliki ekosistem komunitas yang tumbuh dinamis dan menjadi bagian penting dari identitas kota.

“Bali memiliki karakter yang unik karena komunitasnya tumbuh sangat beragam dan hidup berdampingan dalam satu ruang yang sama,” kata Arwin, Jumat (26/6).

Arwin menjelaskan masyarakat Bali mempunyai semangat yang sama ketika melakukan kegiatan olahraga urban, seni pertunjukan, dan komunitas kreatif.

“Oleh karena itu, Bali menjadi tempat yang tepat untuk menghadirkan Extrajoss Ultimate Takeover sebagai ruang berkumpul dan berbagi energi positif,” ujar Arwin.

Extrajoss Ultimate Takeover Bali juga menawarkan berbagai quest dan tantangan interaktif yang diikuti pengunjung sepanjang acara.