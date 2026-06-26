Pramono Anung Tegaskan Mobil Mewah Parkir Sembarangan Akan Ditindak

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersikap tegas terhadap parkir liar di ibu kota.

Pramono Anung mengatakan penertiban parkir liar akan terus digencarkan.

Politikus PDIP itu juga tidak mau kompromi dengan mobil mewah yang melanggar aturan.

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"Kemarin ketika di Senopati ada mobil-mobil mewah yang ditertibkan,” kata Pramono Anung, Jumat (26/6).

Pramono Anung mengatakan selama ini ada anggapan mobil mewah tidak pernah tersentuh.

“Begitu ditertibkan, merasa Pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan pemberitahuan kepada mereka," kata Pramono.

Pramono menegaskan penertiban parkir bukan hanya program sesaat, melainkan akan dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dia memahami setiap penertiban parkir liar pasti menimbulkan pro dan kontra.