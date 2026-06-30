Gudang Di Jakarta Timur Kebakaran, Api Dipadamkam 5 Jam

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) mengerahkan 80 petugas untuk memadamkan kebakaran gudang di kawasan Cakung sejak Senin (29/6) malam hingga Selasa (30/6) dini hari.

Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid menjelaskan pihaknya menerjunkan 16 unit pemadam kebakaran.

“Kebakaran diinformasikan Senin malam pukul 22.35 WIB. Api berhasil dipadamkan Selasa dini hari pukul 03.57 WIB," kata Abdul Wahid.

Abdul menjelaskan setelah menerima laporan kebakaran di gudang PT Sayap Mas Utama III, petugas langsung mengerahkan satu unit pemadam sebagai respons awal.

Petugas tiba di lokasi pukul 22.48 WIB dan langsung melakukan pemadaman sekitar pukul 22.49 WIB.

Besarnya api membuat pemadaman berlangsung selama kurang lebih lima jam.

Abdul Wahid menuturkan api dilokalisasi pada pukul 00.35 WIB.

“Selanjutnya, petugas melakukan pendinginan pukul 01.23 WIB untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan mencegah kebakaran kembali terjadi," jelas Abdul.