Perbaikan Saluran Air di Kebayoran Lama Ditarget Selesai Akhir Juli

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan menargetkan perbaikan saluran air di Jalan Praja Dalam, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, selesai akhir Juli 2026.

"Pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, berlangsung mulai 30 April hingga 31 Juli," kata Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo, Selasa (30/6).

Dia mengatakan perbaikan saluran tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi warga.

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Menurut Santo, warga menyampaikan aspirasinya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Santo mengatakan perbaikan saluran air bertujuan meningkatkan kapasitas drainase.

Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Selatan berharap mengurangi potensi genangan saat hujan.

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Santo menuturkan pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga tersebut mencakup penanganan saluran air sepanjang 947 meter.

Saluran itu dibangun dengan menggunakan U-ditch berukuran 60x60 sentimeter (cm) dan box culvert berukuran 80x80 cm untuk mengoptimalkan aliran air di kawasan tersebut.