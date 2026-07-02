1.525 Guru PPPK di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Tanda Tangan Kontrak

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 1.525 guru PPPK di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menandatangani perpanjangan perjanjian kerja selama tiga tahun.

Penandatanganan kontrak dilakukan di Gedung Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Kota Jakarta Utara, Rabu (1/7).

Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan penandatanganan perpanjangan kontrak dilakukan dalam tiga sesi.

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Menurut Fredy Setiawan, setiap sesi penandatanganan diikuti 225 orang.

“Kegiatan digelar pada 1 Juli hingga 2 Juli 2026,” kata Fredy Setiawan.

Dia pun mengapresiasi seluruh PPPK yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik selama tiga tahun terakhir.

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Menurut Fredy, perpanjangan kontrak ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus motivasi agar para guru terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan.

Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah berhasil melampaui masa pengabdian selama tiga tahun.