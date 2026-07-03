Jumlah Penumpang Transportasi Umum di Jakarta Naik Drastis

jakarta.jpnn.com - Jumlah penumpang MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta meningkat secara tahunan pada Mei 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penumpang MRT Jakarta mencapai 3.857.969 orang.

Sementara iut, jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 119.185 orang.

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Di sisi lain, jumlah penumpang Transjakarta, termasuk Mikrotrans, mencapai 35.585.808 orang.

"Dibandingkan kondisi Mei 2025, jumlah penumpang MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5,03 persen, 11,23 persen, dan 6,98 persen," kata Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto, Rabu (1/7).

Secara bulanan, jumlah penumpang tiga moda transportasi tersebut turun.

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Jumlah penumpang MRT Jakarta turun 0,55 persen. Jumlah penumpang LRT Jakarta turun 0,28 persen.

Sementara itu, jumlah penumpang Transjakarta 6,16 persen.