Genjot Wisata Kebugaran, Pemprov DKI Jakarta Gandeng Hotel

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggenjot wisata kebugaran dan kesehatan.

Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan industri perhotelan dan agen perjalanan.

"Paket-paket bundling dengan hotel dan tempat-tempat wellness ataupun paket pengobatan yang ada di Jakarta, seperti di Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Cipto, dan sebagainya yang punya kelebihan-kelebihan dalam hal medicine," kata Ketua Subkelompok Usaha Pariwisata, Disparekraf DKI Jakarta, Syarif Hidayat dalam acara daring yang dipantau di Jakarta, Kamis (2/7).

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Menurut Syarif, kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan industri pariwisata yang ada di Jakarta merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan posisi Jakarta sebagai kota global.

"Selama ini yang kami lihat, industri pariwisata di Jakarta, seperti hotel, sudah punya program-program,” kata dia.

Menurut dia, selama ini para pelaku industri seperti berjalan sendiri.

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‘Kami dari pemprov punya keinginan bagaimana caranya antara satu asosiasi dengan asosiasi yang lain saling berhubungan," kata dia.

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) DKI Jakarta Rina Darmawan berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa mengumpulkan para agen perjalanan dalam kegiatan-kegiatan.