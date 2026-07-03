Kelola Kebersihan Universitas Malikussaleh, Cleansheet: Kampus Tempat Membangun Peradaban

jakarta.jpnn.com - Universitas Malikussaleh, Aceh, memercayakan pengelolaan kebersihan kepada Cleansheet.

Cleansheet pun memberikan pelayanan maksimal demi mejaga kebersihan lingkungan kampus.

Cleansheet memberikan pelatihan tenaga cleaning service, penguatan budaya kerja profesional, penerapan standard operating procedure (SOP) kebersihan kampus, pengawasan kualitas layanan, dan praktik langsung di area fasilitas kampus.

Para tenaga cleaning service mendapatkan pembekalan teknik pembersihan area akademik, perawatan fasilitas umum, dan kebersihan toilet.

Selain itu, mereka juga mendapatkan pelatihan pengelolaan area terbuka, pelayanan prima, serta pembentukan karakter kerja yang profesional dan berintegritas.

“Kampus tidak hanya tempat belajar, tetapi juga tempat membangun peradaban,” kata Founder & CEO Cleansheet Dihqon Nadaamist, Jumat (3/7).

Dihqon Nadaamist menjelaskan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman akan mendukung produktivitas mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika.

“Oleh karena itu, Cleansheet hadir dengan pendekatan khusus sebagai campus cleaning specialist,” ujar Dihqon Nadaamist.