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Kesadaran Masyarakat Jakarta Pusat Memilah Sampah Terus Meningkat

Senin, 06 Juli 2026 – 15:00 WIB
Kesadaran Masyarakat Jakarta Pusat Memilah Sampah Terus Meningkat - JPNN.com Jakarta
Warga menimbang sampah organik sisa rumah tangga di Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026). Foto: ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

jakarta.jpnn.com - Kesadaran masyarakat Jakarta Pusat untuk memilah sampah terus meningkat.

Hal itu terbukti dari partisipasi masyarakat Jakarta Pusat dalam Gerakan Pilah Sampah dari Sumber.

Tingkat partisipasi warga Jakarta Pusat terus menunjukkan peningkatan.

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Peningkatan itu tidak terlepas dari intensifikasi sosialisasi dan edukasi yang dilakukan.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Slamet Riyadi mengatakan hingga 1 Juli 2026 tercatat sebanyak 20.209 rumah tangga telah menerapkan pemilahan sampah.

Angka itu setara 16,23 persen dari total 124.519 rumah di Jakarta Pusat.

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"Jumlah rumah yang melakukan pemilahan sampah terus meningkat dibandingkan bulan sebelumnya,” kata dia, Jumat (3/70.

Menurut dia, peningkatan ini didorong melalui sosialisasi dan edukasi dilakukan secara langsung.

Kesadaran masyarakat Jakarta Pusat untuk memilah sampah terus meningkat.
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TAGS   Jakarta Pusat sampah masyarakat warga

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