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Ketua Dewan Transportasi Jakarta Usul Mikrotrans Tidak Gratis Lagi

Rabu, 08 Juli 2026 – 15:00 WIB
Ketua Dewan Transportasi Jakarta Usul Mikrotrans Tidak Gratis Lagi - JPNN.com Jakarta
Pramudi angkutan umum perkotaan Mikrotrans menunggu calon penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (6/1/2026). Foto: Muhammad Adimaja/Antara

jakarta.jpnn.com - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan agar Mikrotrans tidak lagi gratis.

"Kami mengusulkan Rp 2.000," kata Sugihardjo, Jumat (3/7).

Menurut dia, jumlah penumpang yang tercatat tidak akan sesuai kondisi sebenarnya jika layanan tetap gratis.

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Sugihardjo menjelaskan usulan tarif tersebut bertujuan agar data jumlah penumpang Mikrotrans lebih akurat.

Selain itu, pihaknya juga bertujuan mencegah potensi manipulasi data penumpang.

Menurut Sugihardjo, selama ini ada target kilometer dan jumlah penumpang untuk operasional Mikrotrans. 

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Sugihardjo mengatakan, jika target jumlah penumpang tidak terpenuhi, dikhawatirkan ada manipulasi data penumpang agar target tetap tercapai dengan tarif gratis.

"Selama ini dalam kontrak antara Transjakarta dan operator ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang,” kata dia.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan agar Mikrotrans tidak lagi gratis.
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TAGS   mikrotrans transportasi jakarta penumpang

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