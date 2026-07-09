Cegah Rabies, KPKP Jakarta Barat Terus Sterilisasi Kucing

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat terus melakukan sterilisasi kucing jantan.

Salah satu tujuan utama sterilisasi itu ialah mencegah rabies.

Selama semester pertama 2026, KPKP Jakarta Barat sudah mensterilisasi 524 kucing jantan.

Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakbar Tanti menjelaskan sterilisasi dilakukan dengan metode kastrasi dan minim sayatan.

"Setelah disterilisasi, kucing diberi penanda eartip," kata Tanti, Jumat (3/70.

Tanji menyebut pihaknya bekerja sama dengan sejumlah komunitas.

Salah satu yang diajak bekerja sama ialah Komunitas Pecinta Kucing Sehati (KPKS).

"Khusus kucing liar, kami gunakan metode Trap, Neuter, Return (TNR), yakni ditangkap, disterilisasi kemudian akan dilepaskan kembali ke habitatnya semula,” kata Tanti.