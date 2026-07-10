Pemkot Jakarta Timur Pastikan Pangan di Pasar Tradisional Bebas Zat Berbahaya

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) memastikan pangan di lima pasar tradisional bebas dari zat berbahaya.

Dengan demikian, bahan pangan itu aman dikonsumsi masyarakat.

"Kami melibatkan 20 personel gabungan untuk melakukan pengecekan," kata Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto, Senin (6/7).

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Dia mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan pengujian terhadap puluhan sampel produk pangan yang berbeda di pasaran.

"Total, ada 48 sampel yang diperiksa dari lima pasar tradisional,” kata dia.

Perinciannya ialah sebanyak 38 sampel produk pertanian dan 10 sampel produk peternakan.

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Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengantisipasi bahan pangan yang mengandung zat atau bahan kimia berbahaya.

Seluruh sampel tersebut diperiksa menggunakan dua unit laboratorium keliling (mobile laboratory) yang disiagakan di Pasar Enjo, Kelurahan Pisangan Timur.