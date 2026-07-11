JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Pemkab Kepulauan Seribu Kelola Sampah dengan Inovasi Kandang Bebek

Pemkab Kepulauan Seribu Kelola Sampah dengan Inovasi Kandang Bebek

Sabtu, 11 Juli 2026 – 18:00 WIB
Pemkab Kepulauan Seribu Kelola Sampah dengan Inovasi Kandang Bebek - JPNN.com Jakarta
Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan meresmikan kandang bebek di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin (6/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha memerangi sampah.

Salah satu caranya ialah membangun kandang bebek di Pulau Untung Jawa.

Pembangunan kandang bebek itu sebagai upaya memilah sampah dari sumber.

Baca Juga:

“Ini terobosan yang diwujudkan Kabupaten Kepulauan Seribu guna mendukung pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber,” kata Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Selasa (7/7).

Dia mengatakan peresmian kandang bebek itu menjadi bagian dari upaya mengolah sampah organik menjadi pakan ternak.

Tujuannya ialah untuk mengurangi volume sampah sekaligus mendukung program ketahanan pangan masyarakat.

Baca Juga:

Fadjar menilai pemanfaatan sampah organik sebagai pakan bebek itu merupakan langkah efektif dalam mendukung implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Menurut dia, gagasan tersebut bertujuan agar sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan bebek.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha memerangi sampah. Salah satu caranya ialah membangun kandang bebek di Pulau Untung Jawa.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   sampah kandang bebek kepulauan seribu masyarakat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU