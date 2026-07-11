Pemkab Kepulauan Seribu Kelola Sampah dengan Inovasi Kandang Bebek

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha memerangi sampah.

Salah satu caranya ialah membangun kandang bebek di Pulau Untung Jawa.

Pembangunan kandang bebek itu sebagai upaya memilah sampah dari sumber.

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“Ini terobosan yang diwujudkan Kabupaten Kepulauan Seribu guna mendukung pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber,” kata Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Selasa (7/7).

Dia mengatakan peresmian kandang bebek itu menjadi bagian dari upaya mengolah sampah organik menjadi pakan ternak.

Tujuannya ialah untuk mengurangi volume sampah sekaligus mendukung program ketahanan pangan masyarakat.

Fadjar menilai pemanfaatan sampah organik sebagai pakan bebek itu merupakan langkah efektif dalam mendukung implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Menurut dia, gagasan tersebut bertujuan agar sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan bebek.