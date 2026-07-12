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JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Bantu Buka Mobil Terkunci Milik Warga

Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Bantu Buka Mobil Terkunci Milik Warga

Minggu, 12 Juli 2026 – 18:00 WIB
Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Bantu Buka Mobil Terkunci Milik Warga - JPNN.com Jakarta
Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi sebuah mobil yang terkunci dari dalam di Jalan Makmur, RT 09/RW 01, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Selasa (7/7/2026) pagi. Foto: ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) kembali membantu warga yang mengalami kesulitan.

Kali ini petugas membantu mengevakuasi sebuah mobil yang terkunci dari dalam di Jalan Makmur, Kelurahan Susukan, Ciracas.

Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 05.45 WIB.

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Saat itu ada warga yang menelepon untuk meminta bantuan.

“Mobil miliknya tidak dapat dibuka kembali setelah ditinggalkan sesaat," kata Abdul Wahid di Jakarta, Selasa (7/7).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Sektor Damkar Ciracas langsung mengerahkan satu unit penyelamatan dengan lima personel menuju lokasi kejadian.

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Tim kemudian tiba di lokasi kejadian pada pukul 05.55 WIB dan memulai penanganan pada pukul 05.57 WIB.

Petugas melakukan upaya pembukaan pintu mobil dengan menggunakan peralatan penyelamatan yang sesuai dengan prosedur operasional.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) kembali membantu warga yang mengalami kesulitan.
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TAGS   warga mobil jakarta timur kebakaran

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