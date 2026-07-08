Epson Perkuat Dominasi di Industri Tekstil Digital Lewat Printer Dye-Sublimation Generasi Terbaru SC-F20030

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Epson memperkuat portofolio solusi percetakan tekstil industri di Indonesia dengan meluncurkan SureColor SC-F20030 pada pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2026.

Kehadiran printer dye-sublimation berukuran 76 inci ini menjadi bagian dari komitmen Epson dalam mendukung transformasi industri tekstil nasional yang semakin mengarah pada proses produksi digital, berkecepatan tinggi, dan berkelanjutan.

Peluncuran SC-F20030 dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap solusi pencetakan yang mampu menghasilkan produktivitas tinggi sekaligus memberikan fleksibilitas dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam.

Berdasarkan laporan Epson-IDC Digital Textile Printing Trends in Southeast Asia, teknologi digital dye-sublimation memungkinkan penyedia layanan cetak mencapai pertumbuhan pendapatan hingga delapankali lebih cepat dibandingkan metode sablon konvensional, sekaligus membuka peluang di segmen bernilai tinggi seperti pakaian olahraga, fesyen, dekorasi interior, dan alas kaki.

"Transformasi digital di industri tekstil bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menjaga daya saing," ujar Head of Vertical Business Epson Indonesia Ario Aditya.

Menurutnya, pelaku industri kini dituntut mampu memproduksi lebih cepat, lebihfleksibel, dan tetap menjaga kualitas secara konsisten.

"Di Epson, kami terus mengembangkan inovasi yang membantu pelanggan menghadapi perubahan tersebut, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjalankan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan," ujar Ario Aditya.

Melihat perkembangan tersebut, Epson menghadirkan SC-F20030 sebagai solusi bagi produsen tekstil dan penyedia layanan print-on-demand yang membutuhkan performa tinggi, kualitas cetak konsisten, serta kemampuan beroperasi secara berkelanjutan dalam skala produksi besar.