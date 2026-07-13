Normalisasi Saluran Air Jalan Sri Gading Jakarta Pusat Ditarget Selesai Akhir Juli 2026

jakarta.jpnn.com - Satuan Pelaksana Sumber Daya Air (Satpel SDA) Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, terus menggenjot normalisasi saluran air Jalan Sri Gading RT 09/RW 01, Kelurahan Kramat.

Satpel SDA Kecamatan Senen menargetkan kegiatan itu selesai dalam waktu dekat.

Kepala Satpel SDA Kecamatan Senen Zulfahmi mengatakan pekerjaan normalisasi dilakukan sejak 18 Juni 2026.

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Zulfahmi menjelaskan sebanyak sebelas personel dilibatkan dalam kegiatan itu.

"Normalisasi menindaklanjuti aspirasi warga yang disuarakan melalui rembuk RW hingga ke tingkat Musrenbang 2025," kata Zulfahmi, Kamis (9/7).

Zulfahmi mengatakan pekerjaan mencakup normalisasi saluran di kedua sisi jalan sepanjang 148 meter.

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Normalisasi dilakukan menggunakan beton u-ditch berukuran 40 x 40 x 120 sentimeter.

Menurut Zulfahmi, saluran lama berada di bawah badan jalan.