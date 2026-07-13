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Normalisasi Saluran Air Jalan Sri Gading Jakarta Pusat Ditarget Selesai Akhir Juli 2026

Senin, 13 Juli 2026 – 15:00 WIB
Normalisasi Saluran Air Jalan Sri Gading Jakarta Pusat Ditarget Selesai Akhir Juli 2026 - JPNN.com Jakarta
Normalisasi saluran air di Jalan Pintu Besi I, RW 05 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024). Foto: ANTARA/Ho-Pemerintah Kota Jakarta Pusat

jakarta.jpnn.com - Satuan Pelaksana Sumber Daya Air (Satpel SDA) Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, terus menggenjot normalisasi saluran air Jalan Sri Gading RT 09/RW 01, Kelurahan Kramat.

Satpel SDA Kecamatan Senen menargetkan kegiatan itu selesai dalam waktu dekat.

Kepala Satpel SDA Kecamatan Senen Zulfahmi mengatakan pekerjaan normalisasi dilakukan sejak 18 Juni 2026.

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Zulfahmi menjelaskan sebanyak sebelas personel dilibatkan dalam kegiatan itu.

"Normalisasi menindaklanjuti aspirasi warga yang disuarakan melalui rembuk RW hingga ke tingkat Musrenbang 2025," kata Zulfahmi, Kamis (9/7).

Zulfahmi mengatakan pekerjaan mencakup normalisasi saluran di kedua sisi jalan sepanjang 148 meter.

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Normalisasi dilakukan menggunakan beton u-ditch berukuran 40 x 40 x 120 sentimeter.

Menurut Zulfahmi, saluran lama berada di bawah badan jalan.

Satuan Pelaksana Sumber Daya Air (Satpel SDA) Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, terus menggenjot normalisasi saluran air Jalan Sri Gading RT 09/RW 01, Kelurahan K
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TAGS   Jakarta Pusat Senen saluran air warga

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