JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Pengunjung Jakarta Fair 6 Jutaan, Transaksi Rp 8 Triliunan

Pengunjung Jakarta Fair 6 Jutaan, Transaksi Rp 8 Triliunan

Selasa, 14 Juli 2026 – 15:00 WIB
Pengunjung Jakarta Fair 6 Jutaan, Transaksi Rp 8 Triliunan - JPNN.com Jakarta
Pengunjung memadati area Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Foto: Risyal Hidayat/Antara

jakarta.jpnn.com - Jakarta Fair Kemayoran 2026 membukukan nilai transaksi Rp 8,2 triliun selama pameran digelar pada 11 Juni-12 Juli 2026.

Sementara itu, jumlah pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026 mencapai 6,1 juta.

"Antusiasme masyarakat Jakarta dan bahkan dari luar Jakarta sangat tinggi,” kata Wakil Gubernur DKI Rano Karno, Minggu (12/7).

Baca Juga:

Dia menyebut capaian itu mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta yang tetap terjaga. 

Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen.

DKI Jakarta memberikan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional.

Baca Juga:

Rano Karno berharap Jakarta Fair Kemayoran 2026 mampu mendorong sektor perekonomian Jakarta.

Dia juga berharap kegiatan itu mampu menjadi momentum Jakarta dalam menyambut usia lima abad dan bertumbuh menjadi kota global.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 membukukan nilai transaksi Rp 8,2 triliun selama pameran digelar pada 11 Juni-12 Juli 2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Jakarta fair rano karno ekonomi kemayoran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU