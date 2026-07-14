Pengunjung Jakarta Fair 6 Jutaan, Transaksi Rp 8 Triliunan

jakarta.jpnn.com - Jakarta Fair Kemayoran 2026 membukukan nilai transaksi Rp 8,2 triliun selama pameran digelar pada 11 Juni-12 Juli 2026.

Sementara itu, jumlah pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026 mencapai 6,1 juta.

"Antusiasme masyarakat Jakarta dan bahkan dari luar Jakarta sangat tinggi,” kata Wakil Gubernur DKI Rano Karno, Minggu (12/7).

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Dia menyebut capaian itu mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta yang tetap terjaga.

Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen.

DKI Jakarta memberikan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional.

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Rano Karno berharap Jakarta Fair Kemayoran 2026 mampu mendorong sektor perekonomian Jakarta.

Dia juga berharap kegiatan itu mampu menjadi momentum Jakarta dalam menyambut usia lima abad dan bertumbuh menjadi kota global.