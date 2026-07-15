Gulkarmat Evakuasi Kapal Karam di Kepulauan Seribu

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu bergerak cepat setelah mengetahui ada kapal karam.

Gulkarmat Jakarta Utara langsung melakukan evakuasi di Pulau Pari, Minggu (12/7).

Kasiops Gulkarmat Gatot Sulaeman mengatakan pihaknya mendapatkan informasi kapal bocor sekitar pukul 14.45 WIB.

“Kami langsung mengerahkan personel ke lokasi,” kata Gatot Sulaeman.

Dia mengatakan kapal yang mengalami kebocoran ini memiliki nama lambung KM Bangkit Lagi.

Sementara itu, penumpang yang berada di dalam kapal itu berjumlah tiga orang.

“Kapal tersebut dinakhodai Nana Suryana yang mengalami kebocoran,” kata dia.

Menurut keterangan saksi, kapal mengalami kekeringan dan tidak bisa berdiri lagi.