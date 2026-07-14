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Sehari di Bandung Naik Whoosh, Bisa ke Mana Saja? Begini Itinerary dari Pagi Sampai Malam

Selasa, 14 Juli 2026 – 15:34 WIB
Sehari di Bandung Naik Whoosh, Bisa ke Mana Saja? Begini Itinerary dari Pagi Sampai Malam - JPNN.com Jakarta
Kereta cepat Whoosh saat berada di Stasiun Whoosh Padalarang, Jawa Barat. Foto: Source for JPNN

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Saat ini, perjalanan dari Jakarta ke Bandung semakin mudah dan cepat dengan adanya kereta Whoosh.

Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, Anda sudah bisa menikmati berbagai pengalaman menarik dalam sehari penuh di Bandung.

Untuk perjalanan yang lebih terencana, Anda bisa menyusun itinerary di Bandung sebelum berangkat.

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Perjalanan ini diawali dengan keberangkatan pagi dari Jakarta, menjadikan trip ini tidak hanya praktis, tetapi juga menyenangkan.

Menggunakan kereta Whoosh yang modern, Anda bisa mengatur agenda perjalanan dengan nyaman dan menikmati setiap detik di Bandung.

Mari kita bahas rincian itinerary ini lebih lanjut.

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Menyiapkan Itinerary Anda

Untuk memaksimalkan waktu di Bandung, Anda perlu merencanakan dengan matang.

Sehari di Bandung Naik Whoosh, Bisa ke Mana Saja? Ini Itinerary-nya dari Pagi sampai Malam.
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TAGS   kereta whoosh kereta api Bandung destinasi wisata

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