Pembangunan JPO Jalan Kapten Tendean Butuh Kajian Mendalam

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan.

Namun, hingga kini belum diketahui kapan JPO itu akan dibangun kembali.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menyusun perencanaan teknis pembangunan kembali JPO tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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“Sebab, proses tersebut memerlukan kajian lebih lanjut, hingga saat ini belum dapat dipastikan waktu pelaksanaan pembangunan kembali JPO tersebut,” kata Wenny di Jakarta, Selasa (14/7).

Dia menuturkan prioritas Dinas BIna Marga DKI saat ini ialah membongkar JPO tersebut secepat mungkin.

Sementara itu, terkait pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, Wenny menjelaskan sampai dengan saat ini, belum terdapat kesepakatan maupun mekanisme ganti rugi dari pihak perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile tersebut.

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Kendati demikian, dia mengungkapkan sopir kendaraan yang menabrak JPO itu telah diamankan oleh pihak berwenang.

Akibat kejadian tersebut, Dinas Bina Marga DKI memperkirakan kerugian material mencapai miliaran rupiah.