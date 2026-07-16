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Pramono Anung Pastikan Pembangunan LRT Berlanjut ke JIS dan Stasiun Whoosh

Kamis, 16 Juli 2026 – 16:00 WIB
Pramono Anung Pastikan Pembangunan LRT Berlanjut ke JIS dan Stasiun Whoosh - JPNN.com Jakarta
Pembangunan LRT Jakarta 1B Veledrome-Manggarai yang sudah tersambung sepanjang 6,4 Kilometer. Foto: ANTARA/HO-LRT Jakarta/am.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta di dua rute baru.

Dua rute itu ialah menuju Jakarta International Stadium (JIS) dan Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah membangun jalur Manggarai-Dukuh Atas.

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"Nanti dari sini, LRT Jakarta ada dua rute baru yang akan kita kembangkan. Yang satu ke JIS, yang sebenarnya trayeknya itu sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Yang satu lagi ke KCIC, ke Whoosh Halim," kata Gubernur Jakarta Pramono Anung, Selasa (14/7).

Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih berfokus menyelesaikan perpanjangan jalur LRT dari Manggarai ke Dukuh Atas yang dimulai pada 2027. 

Rute ini ditargetkan rampung pada 2028. Setelah itu, Pemprov DKI Jakarta akan mulai mengembangkan dua lintasan baru tersebut.

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Dengan demikian, konektivitas transportasi di Jakarta akan makin baik.

Pramono meyakini jika kedua rute itu terhubung, masyarakat akan makin mudah berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta di dua rute baru.
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TAGS   pramono anung lrt jakarta pembangunan whoosh

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