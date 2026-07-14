Kinerja Makin Moncer, BCA Life Perkuat Komitmen Perlindungan dan Gaya Hidup Sehat

jakarta.jpnn.com - PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) menggelar Run On, Life On: The Heritage Race 2026 untuk merayakan ulang tahun ke-12.

Presiden Direktur and Chief Executive Officer (CEO) BCA Life Eva Agrayani mengaku bersyukur karena BCA Life sudah memasuki usia ke-12 tahun.

“Memasuki usia ke-12, kami bersyukur atas kepercayaan yang terus diberikan nasabah, mitra bisnis, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan kepada BCA Life,” kata Eva, Selasa (14/7).

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Eva menjelaskan perjalanan itu menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan, menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Selain itu, juga memberikan perlindungan yang mampu mendampingi setiap tahap kehidupan nasabah,” kata Eva.

Di sisi lain, Hingga Semester I 2026, BCA Life membukukan Pendapatan Premi sebesar Rp 1,38 triliun.

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Angka itu tumbuh 36,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Fundamental keuangan Perseroan juga makin solid.

Hingga Semester I 2026, total Aset BCA Life mencapai Rp 5,44 triliun atau meningkat 34,67 persen dibandingkan Semester I 2025.