Pedagang Selalu Minta Waktu, Bangunan Liar di Jakarta Timur Akhirnya Dibongkar
jakarta.jpnn.com - Bangunan liar di pinggir jalan Kerja Bakti, RT 01/RW 02, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, ditertibkan.
Pemerintah Kota Jakarta Timur menerjunkan tim gabungan untuk menertibkan bangunan liar itu.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Makasar Robinhot Butar Butar mengatakan pihaknya sudah meminta pedagang mengosongkan bangunan.
“Namun, beberapa kali mereka minta perpanjangan waktu," kata Robinhot, Rabu (15/7).
Dia menyebutkan pedagang mengaku masih berjualan perlengkapan sekolah, mulai buku, tas, sepatu dan sebagainya.
Pihak Satpol PP pun memaklumi hal tersebut dan menunda.
Namun, ketika hendak dilakukan penertiban, pedagang masih meminta agar ditunda sampai 30 Juli 2026.
Menurut Robinhot, penundaan penertiban itu hanya akan mengulur waktu.
Bangunan liar di pinggir jalan Kerja Bakti, RT 01/RW 02, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, ditertibkan.
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