Diangkat Dari Kisah Nyata, Film Horor Suanggi: Ilmu Kutukan Tetap Usung Pesan Positif

jakarta.jpnn.com - Para penggemar film horor akan mendapatkan tontonan baru, yakni Suanggi: Ilmu Kutukan.

Suanggi: Ilmu Kutukan diangkat dari kisah nyata dari mitos di Indonesia Timur.

Banyak masyarakat memercayai suanggi sebagai nenek atau kakek tua, matanya merah, dan menyeramkan.

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Sutradara film Suanggi: Ilmu Kutukan Dom Dharmo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan cerita rakyat yang luar biasa dan layak mendapat ruang lebih luas di industri kreatif.

“Kami menelusuri dalam tentang Suanggi dan mencoba memadukan bagaimana budaya Indonesia Timur ini punya nilai universal yang bisa dinikmati siapa saja senusantara,” kata Dom, Kamis (16/7).

Dom menjelaskan film Suanggi: Ilmu Kutukan juga berbicara tentang keluarga, kepercayaan, ketakutan, dan perjuangan manusia.

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Berbeda dari film horor lainnya, Suanggi: Ilmu Kutukan memberikan perspektif baru.

Mutiara Films & Subtube Studio memadukan riset budaya, pengembangan karakter yang kuat, sinematografi yang menampilkan lanskap khas Indonesia Timur, serta tata suara yang dirancang untuk membangun atmosfer horor yang autentik.