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DPRD Minta Pemprov DKI Jakarta Menata Kabel Bareng Proyek Lain

Senin, 20 Juli 2026 – 15:00 WIB
DPRD Minta Pemprov DKI Jakarta Menata Kabel Bareng Proyek Lain - JPNN.com Jakarta
Petugas Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat memotong kabel utilitas di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/hma

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menata kabel jaringan utilitas secara bersamaan proyek infrastruktur lainnya.

Dengan demikian, penataan kabel tidak menimbulkan kemacetan di jalanan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan penataan kabel sebaiknya dilaksanakan bersamaan dengan proyek milik Perumda PAM Jaya, pembangunan trotoar, saluran, maupun infrastruktur lain yang berada di lokasi yang sama.

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“Jadi, jangan bongkar-pasang, bongkar-pasang,” kata Yuke, Kamis (16/7).

Yuke Yurike berkaca dari pengerjaan yang dilakukan sebelumnya.

“Dahulu saja pengerjaan beberapa kilometer sudah menimbulkan kemacetan luar biasa,” kata Yuke Yurike.

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Yuke Yurike menilai koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) perlu diperkuat.

Dengan demikian, berbagai pekerjaan konstruksi bisa dilakukan secara bersamaan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menata kabel jaringan utilitas secara bersamaan proyek infrastruktur lainnya.
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TAGS   pemprov dki jakarta DPRD DKI jakarta kabel proyek

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