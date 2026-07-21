Pemprov DKI Jakarta Pastikan Produk Pangan di 28 Pasar Aman Dikonsumsi

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pengawasan terpadu terhadap sejumlah bahan pangan.

Pemprov DKI Jakarta memastikan produk pangan di 28 pasar di Jakarta Selatan aman dikonsumsi.

"Untuk Jakarta Selatan kami melaksanakan di 28 lokasi, yakni 19 pasar tradisional dan sembilan swalayan," kata Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan A Sidabalok, Jumat (17/7).

Hasudungan mengatakan pengujian dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan.

Di antaranya ialah ikan, unggas, sayuran, hingga beras.

Menurut dia, kandungan formalin masih menjadi perhatian terutama pada produk perikanan.

Sebab, formalin bisa membahayakan kesehatan masyarakat.

"Masih sering kami temukan uji kandungan formalin pada produk ikan," katanya.