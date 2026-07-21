JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Pemprov DKI Jakarta Pastikan Produk Pangan di 28 Pasar Aman Dikonsumsi

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Produk Pangan di 28 Pasar Aman Dikonsumsi

Selasa, 21 Juli 2026 – 15:00 WIB
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Produk Pangan di 28 Pasar Aman Dikonsumsi - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Seorang pedagang menjual cabai di Pasar Pondok Indah, Jakarta, Senin (13/3/2023). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pengawasan terpadu terhadap sejumlah bahan pangan.

Pemprov DKI Jakarta memastikan produk pangan di 28 pasar di Jakarta Selatan aman dikonsumsi.

"Untuk Jakarta Selatan kami melaksanakan di 28 lokasi, yakni 19 pasar tradisional dan sembilan swalayan," kata Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan A Sidabalok, Jumat (17/7).

Baca Juga:

Hasudungan mengatakan pengujian dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan.

Di antaranya ialah ikan, unggas, sayuran, hingga beras.

Menurut dia, kandungan formalin masih menjadi perhatian terutama pada produk perikanan.

Baca Juga:

Sebab, formalin bisa membahayakan kesehatan masyarakat.

"Masih sering kami temukan uji kandungan formalin pada produk ikan," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pengawasan terpadu terhadap sejumlah bahan pangan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pemprov dki jakarta pangan pasar formalin

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU