Perluas Ruang Terbuka Hijau, Pemkot Jakbar Tanam Pohon Tabebuya Pink

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) terus berusaha memperluas ruang terbuka hijau (RTH).

Berbagai cara pun terus dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Barat.

Salah satunya ialah menanam pohon tabebuya pink di lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI di RT 008/RW 09, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jumat (17/7).

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"Penanaman pohon dilakukan untuk perbanyak ruang terbuka hijau di wilayah Jakarta Barat," kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Barat (Jakbar) Dirja Kusuma, Jumat (17/7).

Dia menjelaskan sasaran kegiatan itu, yakni lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa taman, media jalan, bantaran kali, dan tempat pemakaman umum (TPU).

"Jadi, selain menambah ruang hijau, penghijauan ini untuk mengurangi polusi dan menciptakan lingkungan yang asri," ujar Dirja.

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Pihaknya pun mengimbau masyarakat agar bersama-sama merawat lingkungan.

"Setelah ditanam, kami tugaskan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tamhut untuk merawat dan menyiram pohon secara rutin agar tumbuh dan berkembang," tutur Dirja.