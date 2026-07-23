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SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi Mulai Dibangun 2027

Kamis, 23 Juli 2026 – 15:00 WIB
SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi Mulai Dibangun 2027 - JPNN.com Jakarta
Aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sementara masih menggunakan lapangan dan musala, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jakarta.jpnn.com - SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan dibangun kembali.

Menurut rencana, pembangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan dimulai pada 2027.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan anggaran untuk pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi telah disiapkan.

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"Tadi sudah kroscek Kadis Pendidikan. Infonya anggaran sudah masuk di 2026-2027 untuk perencanaannya. Jadi, di 2027 mulai anggarannya," kata Ima, Selasa (21/7).

Ima menjelaskan, pembangunan sekolah tersebut sempat tertunda karena penyesuaian anggaran atau refocusing.

Ima mengaku telah meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar sekolah tersebut segera dibangun kembali.

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Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar bisa kembali berlangsung normal.

"Memang kemarin anggarannya beberapa refocusing, beberapa yang dikurangi dan sebagainya. Saya minta Kepala Dinas segera dibangun," jelas Ima.

SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan dibangun kembali. Menurut rencana, pembangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan dimulai pada 2027.
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TAGS   kebayoran lama pembangunan biaya belajar

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