SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi Mulai Dibangun 2027

jakarta.jpnn.com - SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan dibangun kembali.

Menurut rencana, pembangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan dimulai pada 2027.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan anggaran untuk pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi telah disiapkan.

Baca Juga: Pramono Anung Pastikan Pembangunan LRT Berlanjut ke JIS dan Stasiun Whoosh

"Tadi sudah kroscek Kadis Pendidikan. Infonya anggaran sudah masuk di 2026-2027 untuk perencanaannya. Jadi, di 2027 mulai anggarannya," kata Ima, Selasa (21/7).

Ima menjelaskan, pembangunan sekolah tersebut sempat tertunda karena penyesuaian anggaran atau refocusing.

Ima mengaku telah meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar sekolah tersebut segera dibangun kembali.

Baca Juga: Pramono Anung Tegaskan Mobil Mewah Parkir Sembarangan Akan Ditindak

Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar bisa kembali berlangsung normal.

"Memang kemarin anggarannya beberapa refocusing, beberapa yang dikurangi dan sebagainya. Saya minta Kepala Dinas segera dibangun," jelas Ima.