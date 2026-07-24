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Biaya Pembangunan JPO Tendean Rp 5 Miliar

Jumat, 24 Juli 2026 – 15:00 WIB
Biaya Pembangunan JPO Tendean Rp 5 Miliar - JPNN.com Jakarta
Personel Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan mengerahkan crane tadano untuk membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) Tendean, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun kembali jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo memperkirakan estimasi anggaran yang dibutuhkan berkisar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar.

Menurut Heru, Pemprov DKI akan mengupayakan pembiayaan proyek tersebut melalui skema Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

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Dengan demikian, biaya pembangunan JPO tidak membebani APBD.

"Pembiayaan dicarikan dari luar. Mungkin dari KLB,” kata Heru, Selasa (21/7).

Heru menjelaskan pihaknya akan menghitung terlebih dahulu biaya pembangunan JPO.

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“Mungkin sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar," kata Heru.

Dia mengakui pembangunan kembali JPO akan membutuhkan waktu yang lama. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun kembali jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.
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TAGS   jpo tendean jakarta selatan gubernur dki jakarta pramono anung

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