Cegah Kebakaran, Pramono Anung Minta Warga Tidak Buang Puntung Rokok Sembarangan

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga ibu kota mewaspadai potensi kebakaran saat musim kemarau.

“Kami meminta betul warga juga ikut terlibat menjaga bersama-sama, terutama untuk daerah-daerah yang sensitif yang padat penduduk seperti di Tambora, Cakung, dan sebagainya,” kata Pramono, Selasa (21/7).

Pramono Anung meminta warga Jakarta tidak membuang puntung rokok sembarangan.

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“Jangan habis merokok membuang puntung sembarangan yang bisa mengakibatkan kebakaran,” kata Pramono.

Menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta akan mengalami kemarau panjang.

Untuk itu, masyarakat diminta mewaspadai terjadinya kebakaran di musim kemarau ini.

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Sebab, potensi kebakaran lebih besar pada musim kemarau.

“Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta kami juga sudah melakukan sosialisasi, termasuk setiap RW harus ada APAR-nya satu,” papar Pramono.