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MRT Jakarta dan PT KAI Siapkan Integrasi Stasiun Monas dengan Gambir

Senin, 27 Juli 2026 – 15:00 WIB
MRT Jakarta dan PT KAI Siapkan Integrasi Stasiun Monas dengan Gambir - JPNN.com Jakarta
Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jakarta.jpnn.com - Integrasi antara Stasiun MRT Monas dan Stasiun KAI Gambir segera ditingkatkan.

Tujuannya ialah untuk meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi di DKI Jakarta.

Saat ini PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sudah menjalin koordinasi.

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Rencana integrasi tersebut dirancang untuk menghubungkan Stasiun MRT Monas di sisi barat dengan Stasiun Gambir di sisi timur kawasan Monumen Nasional.

Langkah itu sejalan dengan proses revitalisasi Stasiun Gambir yang sedang diupayakan.

Direktur Konstruksi MRT Jakarta Weni Maulina mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan manajemen KAI untuk menyiapkan perencanaan koneksi dari Stasiun Monas dengan Stasiun Gambir. “Desain penyambungannya masih dalam tahap pengembangan," kata Weni Maulina, Kamis (23/7).

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Selain pematangan desain konektivitas fisik, MRT Jakarta juga menyiapkan skema tata kelola operasional untuk stasiun-stasiun di koridor tersebut.

Pemeliharaan (maintenance) Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin nantinya akan dikelola langsung oleh PT MRT Jakarta di bawah koordinasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memastikan keandalan fasilitas publik.

Integrasi antara Stasiun MRT Monas dan Stasiun KAI Gambir segera ditingkatkan.
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TAGS   mrt jakarta pt kai stasiun gambir Monas

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