Wujudkan Ekosistem Pendidikan Masa Depan, Epson Indonesia Dorong Implementasi Smart Classroom di Sekolah Yogyakarta

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital di sektor pendidikan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan relevan dengan perkembangan teknologi.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Epson Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta serta Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Balai Tekkomdik) DIY menyelenggarakan seminar bertajuk "Membangun Kelas Digital Melalui Integrasi Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi Interaktif" sebagai upaya mempercepat implementasi Smart Classroom di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini mempertemukan para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan dari berbagai sekolah di Yogyakarta untuk berbagi wawasan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, menarik, dan berpusat pada peserta didik.

Seminar dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Tekkomdik) Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Raden Suci Rahmadi, M.I.P.

Raden menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

"Transformasi pendidikan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku industri. Sinergi seperti ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.

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Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), teknologi visual, dan konsep Smart Classroom kini bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi bagian penting dalam membangunekosistem pembelajaran modern.

Teknologi memungkinkan guru menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, mendorong kolaborasi, serta meningkatkan partisipasi siswa di dalam kelas.